Почти 200 правонарушений зарегистрировано в Актау в "последний звонок"

Сотрудники правоохранительных органов также проводили мониторинг социальных сетей.

В день последнего звонка, 25 мая, сотрудники полиции работали в усиленном режиме. Ответственность понесли как выпускники, так и их родители. Об этом сообщили в областном Департаменте полиции, передает инАктау.

Всего за один день полицейские составили 195 административных протоколов. Часть из них была по статьям 612 (Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления) и 593 (Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения) КоАП РК.

- Сотрудники правоохранительных органов проводили и мониторинг социальных сетей. Все видео с "последнего звонка" с правонарушениями, в том числе с участием автомобилей, были изучены. Правонарушителей привлекли к ответственности. Также были задержаны два подростка, находившихся в нетрезвом состоянии. К ответственности привлекли двух родителей, которые заведомо зная об ответственности, передали своим несовершеннолетним детям машины, - сообщили в департаменте.

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