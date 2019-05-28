Ранее россиянин назвал экс-тренера GGG дилетантом в боксе.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (33-3-1, 28 КО)прокомментировал решение экс-чемпиона в средней категории казахстанца Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) отказаться от услуг своего давнего тренера Абеля Санчеса, сообщает Vesti.kz.

О прекращении сотрудничества, которое началось в 2010 году, в конце апреля объявил сам Головкин, объяснив свое решение желанием совершенствоваться. Со своей стороны, Санчес обвинил казахстанца в "жадности и неблагодарности" после того, как боксер решил сократить жалование тренера.

- Все правильно сделал, Геннадий. А Абель не удивил своей жадностью и высказыванием. Только он забыл одно, что если бы ни Гена, то о нем бы мало кто знал в мире бокса и вряд ли бы он имел сейчас возможность иметь достаточно финансов, чтобы чувствовать себя вполне обеспеченным человеком, - цитирует Ковалева Tofight.ru.

При этом Ковалев также тренировался у Санчеса, однако их сотрудничество было не долгим. Россиянин остался недоволен совместной работой с тренером, назвав Абеля "дилетантом без боксерского опыта".

Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя, в которых одержал 20 побед, из них 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком стал матч-реванш против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (52-1-2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.

В начале мая Головкин представил своего нового тренера - американца Джонатана Бэнкса. Именно он будет готовить казахстанца к намеченному на 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке бою против канадца Стива Роллса (19-0, 10 КО). Этот поединок станет для казахстанца первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

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