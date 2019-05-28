Прямая трансляция заседания правительства Казахстана
На повестке заседания несколько вопросов.
Фото : 24.kz28 мая 2019, 09:00
Во вторник, 28 мая, в 09.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства, передает Zakon.kz.
На повестке заседания:
- Вопросы технического и профессионального образования;
- "Экономика простых вещей" и продвижение несырьевого экспорта;
- Генеральный план города Кызылорды.
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