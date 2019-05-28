Прямая трансляция заседания правительства Казахстана

На повестке заседания несколько вопросов.

Во вторник, 28 мая, в 09.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства, передает Zakon.kz.



На повестке заседания:

- Вопросы технического и профессионального образования;

- "Экономика простых вещей" и продвижение несырьевого экспорта;

- Генеральный план города Кызылорды.

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