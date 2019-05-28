Погоду без осадков прогнозируют на 28 мая в Казахстане

Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град, на юге-пыльная буря.

Большая часть республики находится под влиянием поля повышенного давления, где преимущественно погода без осадков, лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юго-западе и северо-западе сохраняется неустойчивая погода - пройдут дожди, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град, на юге-пыльная буря.

В Атырауской области местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, возможен град, днем-усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, днем Костанайской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области-пыльная буря. В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман.

Ночью в Карагандинской области местами ожидаются на почве заморозки 2 градуса, в Восточно-Казахстанской областях местами сохраняются заморозки 3 градуса.

В Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 24°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 28°, частично облачно.

Прогноз погоды на 28 мая.

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