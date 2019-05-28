Конкурентный бизнес и благополучие казахстанцев – основа стратегии холдинга "Байтерек"

Холдинг в числе первых 60 организаций в мире присоединился к инициативе Международной финансовой корпорации.

Кредитование бизнеса, поддержка экспортеров, обеспечение населения доступным жильем – всеми этими вопросами занимается холдинг "Байтерек". О том, какие результаты уже достигнуты, и о задачах на ближайшую перспективу рассказал Kapital.kz управляющий директор АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Жандос Шаймарданов.

- Жандос Нурланович, на днях холдингу "Байтерек" исполнилось 6 лет. Расскажите, пожалуйста, о результатах, достигнутых за это время.

– За 6 лет своего существования холдинг "Байтерек" доказал свою эффективность. Выступая в качестве оператора ключевых государственных программ развития предпринимательства, индустриализации и жилищного строительства, компания вносит значимый вклад в рост национальной экономики.

С первых дней приоритетом всей группы являлось повышение кредитования несырьевых секторов экономики. В этом направлении достигнуты положительные результаты. Так, в 2018 году прямое финансирование крупных проектов Банком развития Казахстана достигло рекордных 443 млрд тенге, что составило 46% от общего кредитования несырьевых секторов по стране в сравнении с 19% в 2013 году.

Говоря о малом и среднем бизнесе, следует отметить роль Фонда "Даму", который в 2018 году поддержал около 20 тыс. проектов на общую сумму 495 млрд тенге, что составило 37% от общего объема поддержки по стране. Шестью годами ранее масштаб поддержки малого и среднего бизнеса Фондом "Даму" составлял более 3,7 тыс. проектов.

Оказывая поддержку бизнесу на всех этапах развития, холдинг "Байтерек" стремится взрастить крепкие компании, готовые конкурировать на зарубежных рынках. Для достижения этой цели Правительством были направлены дополнительные средства, которые позволили увеличить объем принятых страховых обязательств национальной компании KazakhExport с 40 до 90 млрд тенге по итогам 2018 года.

Наряду с бизнесом холдинг "Байтерек" также оказывает поддержку и населению. Известный практически каждой семье Жилстройсбербанк сегодня обслуживает 1,4 млн человек, что составляет более 14,7% экономически активного населения. В 2013 году услугами банка пользовались 345 тыс. человек.

Как видите, цифры говорят сами за себя. За шесть лет холдинг "Байтерек" вышел в лидеры сразу по нескольким направлениям.

- Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым в Послании поставлена задача по повышению благополучия казахстанцев. Расскажите, как холдинг "Байтерек" участвует в реализации данной задачи?

- Для каждой казахстанской семьи самым животрепещущим вопросом является приобретение собственного жилья. Мы стремимся воплотить эту мечту в реальность и сделать ипотечное кредитование еще более доступным, адаптировав под конкретные категории граждан.

К примеру, с прошлого года Жилстройсбербанк Казахстана запустил программу для военнослужащих и сотрудников специальных государственных органов. Благодаря принятым изменениям в законодательстве работники данной сферы могут использовать жилищные выплаты не только на аренду, но и на покупку жилья. Мы ожидаем, что программа позволит ежегодно обеспечивать собственным жильем около 4 тыс. военнослужащих и сотрудников специальных госорганов.

В этом году запускается программа для малообеспеченных семей. Она позволит получать ипотечные займы под 2% годовых. Первоначальный взнос составит 10%, максимальная сумма займа - 15 млн тенге. Для этого в течение трех лет будет ежегодно выделяться по 50 млрд тенге из бюджета. Данный вид займа могут получить многодетные семьи, имеющие четырех и более детей, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, и неполные семьи с несовершеннолетними детьми.

На пути к приобретению или после оформления жилья каждая семья, конечно же, стремится купить собственный автомобиль. В этом направлении холдинг "Байтерек" уже не первый год реализует программу льготного автокредитования, которая пользуется повышенным спросом у населения. Только в 2018 году более трех тысяч казахстанцев приобрели собственные легковые автомобили с маркировкой "Сделано в Казахстане". Учитывая положительные результаты программы, в ближайшем будущем объемы финансирования данной программы будут увеличены.

Реализовать мечту можно и другим путем. Многие казахстанцы желают создать собственное дело, которое будет приносить стабильный доход, но ввиду отсутствия стартового капитала и залогов откладывают эту идею на будущее. Именно поэтому холдинг "Байтерек" фокусируется на услугах микрокредитования до 20 млн тенге, что вполне достаточно для реализации бизнес-инициатив начинающих предпринимателей. По итогам 2018 года данный инструмент был предоставлен свыше 15 тыс. предпринимателям по всей стране.

- Давайте поговорим о планах. Какие стратегические инициативы холдинг "Байтерек" реализует в ближайшее время?

- В целом мы продолжим реализацию утвержденной Стратегии развития, в которой перед холдингом "Байтерек" поставлен ряд задач, включая повышение кредитования предпринимательских инициатив, стимулирование экспорта, внедрение новых технологий, обеспечение доступным жильем и привлечение негосударственных источников финансирования.

Мы делимся своим видением и планами по каждому из направлений.

Как вы знаете, на прошедшем недавно Астанинском экономическом форуме холдинг "Байтерек" провел две сессии, где наши представители подробно рассказали о трансформации жилищного сектора и развитии венчурного рынка в стране. На основе передового опыта развитых стран, в частности Сингапура, мы внедряем новые инструменты и модели оказания услуг как для бизнеса, так и для населения.

Кроме того, мы внимательно следим за тем, как другие институты развития реагируют на новые вызовы. Одним из таких глобальных вызовов является ответственное инвестирование, которое предполагает наряду с финансовой отдачей достижение измеримых социальных и экологических эффектов от реализации финансируемых проектов.

Внедряя устойчивое развитие в свою практику, холдинг "Байтерек" принял активное участие в разработке принципов "Investing for Impact: Operating Principles for Impact Management" и в числе первых 60 организаций в мире присоединился к инициативе Международной финансовой корпорации. До конца года холдинг "Байтерек" также намерен получить рейтинг в области устойчивого развития, что также послужит позитивным сигналом для международных инвесторов.

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