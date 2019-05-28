Мамин: Крупные компании должны взять в доверительное управление колледжи

Из-за ускоренного развития и устаревания профстандартов работодатели недовольны качеством подготовки кадров.

Министерству образования и науки совместно с крупными предприятиями необходимо выработать механизмы партнерства, поручил на заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила на заседании правительства министр образования и науки РК Куляш Шамшидинова система технического профессионального образования должна напрямую связана с промышленностью, выполнять их потребности.

- Учитывая влияние ускоренного развития технологий на быстрое устаревание профессиональных стандартов, необходимо определять рамки квалификаций по каждой отрасли. В результате работодатели недовольны качеством подготовки кадров. Известно, что роль системы дуального обучения в качественной подготовки квалифицированных специалистов значительна. А у нас доля студентов, охваченных системой, составляет лишь 19,8%. По мнению работодателей, препятствием для его развития является потеря затрат предприятий на организацию практики и обеспечение ответственности за безопасность студентов. Мы должны решить эти вопросы. Предлагается возместить расходы предприятиям, участвующим в дуальном обучении, - сказала на заседании Шамшидинова.

Кроме того, по ее словам, важно обеспечить, чтобы все студенты проходили обучение технике производственной безопасности, а также обеспечить допуск прохождения практики на предприятиях в соответствии с производственными требованиями.

Премьер-министр Аскар Мамин в ходе заседания отметил, что крупные компании должны взять в доверительное управление колледжи, приблизив работу колледжей к потребностям работодателей.

- Крупные компании лидеры нашей экономики могут взять под доверительное управление порядка 150 колледжей, а университеты готовы взять под управление около 50 колледжей. Мы должны поддержать эти инициативы и выработать четкие механизмы партнерства. МОН совместно с палатой "Атамекен" поручаю создать проектный офис, - поручил премьер.

Также он добавил, что необходимо усилить работу по внедрению и расширению дуального обучения, а предприятиям нужно создавать центры на базе колледжей.

- Это приблизит работу колледжей потребностям работодателей и даст гарантию трудоустройства выпускникам. Успешный опыт создания таких центров на базе колледжей в Казахстане уже есть, - заключил Мамин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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