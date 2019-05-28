Шамшидинова ответила на вопрос об увольнении после задержания главы центра тестирования

В МОН на сегодняшний день известно, что дело ведется в отношении двух должностных лиц.

Вопрос об отставке после задержания руководителя национального центра тестирования является некорректным, сказала в кулуарах правительства министр образования и науки РК Куляш Шамшидинова, передает корреспондент Zakon.kz.

- Вы же знаете, что я работаю около трех месяцев. И насколько ваш вопрос корректен? - сказала Шамшидинова, отвечая на вопрос об ответственности первых руководителей.

По ее словам, уголовные дела возбуждены в отношении двух должностных лиц, один из которых ранее работал в центре.

- Вы знаете, по информации агентства, что один из них бывший заместитель директора, который уже не работает в центре, но по нему уголовное дело возбуждено. Второй – действующий руководитель организации, - объяснила глава МОН.

Она напомнила, что все вопросы ЕНТ относятся к вопросам государственной секретности и все нарушившие эту норму будут привлекаться к ответственности.

- Мы тоже заинтересованы в том, чтобы в этом году ЕНТ проходило в режиме очень строгой секретности и честности. Вы должны понимать, что вопросы единого национального тестирования относятся к вопросам государственной секретности и всех, кто будет что-то нарушать, будут привлекать к ответственности, - сказала Куляш Шамшидинова.

24 мая в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции сообщили, что пресечена коррупционная схема взяточничества со стороны руководства РГКП "Национальный центр тестирования" МОН РК. Центр занимается организацией и проведением всех видов экзаменов в рамках системы оценки качества образования.

Также сообщалось, что бывший и.о. генерального директора Национального центра тестирования, руководивший центром в 2016 году, подозревается в получении взятки в виде новой автомашины марки Toyota Camry стоимостью свыше 9 миллионов тенге за лоббирование интересов аффилированных компаний при проведении государственных закупок, связанных с деятельностью системы образования.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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