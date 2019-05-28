В холдинге "Байтерек" произошли новые кадровые назначения

Избран заместитель председателя правления.

Решением Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" избраны новые члены Правления - заместитель Председателя Правления и Управляющие директора, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Так, Карагойшин Рустам Тимурович избран заместителем Председателя Правления холдинга "Байтерек".

В 2004 году Карайгошин Р.Т. окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования по специальности "Бухгалтерский учет". В 2008 году - Международную академию бизнеса по программе "Магистр делового администрирования".

Трудовую деятельность начал в 2004 году менеджером, затем работал главным менеджером, начальником управления департамента проектного анализа АО "Банк развития Казахстана" (АО "БРК", входит в структуру АО "НУХ "Байтерек"), далее переведен в АО "БРК-Лизинг", дочернюю организацию АО "БРК".

В 2007 году назначен Управляющим директором - членом правления АО "БРК-Лизинг".

С 2011 года - начальник отдела внешнеэкономической деятельности департамента маркетинга нефти и нефтепродуктов ТОО "Petroleum Operating".

В 2012 году работал Председателем правления ТОО "Credit Systems".

С 2013 года - заместитель Генерального директора, затем Генеральный директор ТОО "Сбербанк Лизинг".

В 2015 году назначен заместителем Председателя правления АО "КазАгроФинанс".

С февраля по май 2019 года занимал должность Генерального директора ТОО "Зерновой Консорциум Казахстана".

Кроме того, Жанке Тимур Амантайұлы и Омаров Марат Талгатович избраны Управляющими директорами-членами Правления холдинга "Байтерек".

Жанке Т.А. окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Международные отношения", Казахский национальный технический университет имени Сатпаева по специальности "Разработка нефтяных и газовых месторождений", Маастрихтскую Школу Менеджмента MSM, Нидерланды (магистр бизнес-администрирования MBA).

Трудовую деятельность начал в 1999 году в качестве главного специалиста департамента туризма аппарата акима города Алматы.

С 2001 года по 2002 год работал ведущим специалистом Министерства индустрии и торговли РК.

С 2002 года по 2003 год - менеджер ЗАО "НК "КазМунайГаз".

С 2003 года - помощник Генерального директора ЗАО "НК "КазМунайТениз".

С 2003 года по 2007 год - главный менеджер АО "НК "КазМунайГаз".

С 2007 года по 2008 год – заместитель Генерального директора, затем 2008-2014 годы - Генеральный директор ТОО "КазМунайГаз-Сервис Compass".

С октября 2014 года по апрель 2019 года занимал должность заместителя акима Жамбылской области.

Награжден орденом "Құрмет" (2012 год)

Омаров М.Т. в 2010 году окончил британский Университет Йорка по программе "Болашақ", в 2011 году - магистратуру в Лондонской школе Экономики и Политических наук (LSE).

С 2012 года по 2014 год - советник Министра экономического развития и торговли (в последующем – экономики и бюджетного планирования, национальной экономики) РК.

С 2014 года по 2016 год работал заместителем директора департамента формирования тарифной и институциональной политики Министерства национальной экономики РК.

С 2016 года по 2017 год – Управляющий директор АО "Казахтелеком".

С апреля 2017 года по май 2019 года – Председатель правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию", после трансформации - Председатель правления АО "QazTech Ventures" (входит в структуру АО "НУХ "Байтерек").

Награжден юбилейными медалями "Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл" (2015 год), "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл" (2016 год).

Отметим, в настоящее время состав Правления холдинга "Байтерек" выглядит следующим образом:

Арифханов Айдар Абдразахович – Председатель Правления;

Омарходжаев Ануар Сагыналиевич – заместитель Председателя Правления;

Карагойшин Рустам Тимурович – заместитель Председателя Правления;

Хамитов Ерсаин Ербулатович – Управляющий директор;

Куатова Айнур Саиновна – Управляющий директор;

Жанке Тимур Амантайұлы – Управляющий директор;

Омаров Марат Талгатович – Управляющий директор.

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