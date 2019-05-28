Мамин призвал предприятия активней участвовать в подготовке специалистов

В Германии, Австрии, Голландии и Швейцарии активно используется дуальная модель партнерства и подготовка кадров до 80% финансируется за счет средств работодателей.

На заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин поручил разработать Дорожную карту, которая должна содержать меры по прогнозированию потребностей кадров, модернизации колледжей и образовательных программ, совершенствованию формирования государственного образовательного заказа, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава кабмина подчеркнул, что подготовка кадров должна соответствовать реалиям времени. При модернизации системы профтехподготовки следует учитывать все социально-экономические факторы, среди которых территориальная доступность, многопрофильность и эффективность учебных заведений, востребованность выпускников. В связи с этим Аскар Мамин поручил создать проектный офис и выработать четкие механизмы партнерства с бизнес-сообществом и вузами, заинтересованными в обеспечении доверительного управления колледжами. Сегодня крупные компании-лидеры отечественной экономики могут взять под управление порядка 150 колледжей, университеты - около 50 колледжей.

- В то же время необходимо усилить работу по внедрению и расширению дуального обучения, предприятиям нужно создавать центры на базе колледжей. Это приблизит работу колледжей к потребностям работодателей и даст гарантию трудоустройства выпускникам. Успешный опыт создания таких центров на базе колледжей уже есть. Отмечу, что в Германии, Австрии, Голландии и Швейцарии активно используется дуальная модель партнерства и подготовка кадров до 80% финансируется за счет средств работодателей. В Сингапуре на базе колледжей осуществляется производство промышленной продукции товаров, - пояснил премьер.

Также он добавил, что необходимо реализовать поручения Елбасы по модернизации 180 колледжей и 20 вузов.

- По наиболее востребованным профессиям и внедрению международного опыта подготовки специалистов - министерству труда и социальной защиты населения и другим госорганам поручаю до конца года завершить разработку 480 профессиональных стандартов. А также внести предложения по законодательному регулированию процессов и профессиональных квалификаций, - сказал Аскар Мамин.

Еще, по его словам, большую роль в будущих компетенциях играет народный проект World skills - это "отличный опыт соревновательной деятельности среди молодежи разных стран", поэтому в регионах нужно создавать условия для участия в этом движении.

- Хочу отметить еще один момент - развитие компетенции и навыка детей можно осуществлять через внешкольные организации. Считаю, что надо такой опыт использовать и внедрять в отечественные программы. В целом, необходимо всем заинтересованным госорганам в месячный срок разработать Дорожную карту. Она должна предусматривать меры по прогнозированию потребностей кадров, модернизацию колледжей и образовательных программ, совершенствованию формирования государственного образовательного заказа, - заключил глава кабмина.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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