Министр обороны РК открыл работу Пятого международного симпозиума

Проводимое мероприятие является площадкой для рассмотрения актуальных вопросов в сфере дальнейшего совершенствования миротворчества ООН.

В городе Нур-Султане с участием главы военного ведомства генерал-майора Нурлана Ермекбаева состоялась церемония открытия Пятого симпозиума ООН по партнерству в технологиях для миротворчества, передает пресс-служба ведомства.



Впервые в Казахстане стартовал Пятый симпозиум Организации Объединенных Наций по партнерству в технологиях для миротворчества на тему "Прогноз, Защита, Предотвращение (Predict, Protect, Prevent)", организованный Министерством обороны Республики Казахстан совместно с Секретариатом Организации Объединенных Наций.

В симпозиуме по приглашению министра обороны РК принимают участие заместители Генерального секретаря ООН по оперативной поддержке Атул Харе и миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.

Проводимое мероприятие является площадкой для рассмотрения актуальных вопросов в сфере дальнейшего совершенствования миротворчества ООН. В этом контексте, Республика Казахстан намерена внести ряд предложений по технологическим инструментам и новшествам, способствующим более безопасной и эффективной деятельности в сфере обеспечения мира и безопасности.

Проведение данного мероприятия в столице Казахстана соответствует имиджу города Нур-Султана как площадки для проведений международных консультаций высокого уровня.

Симпозиум позволит организовать тесное сотрудничество между всеми участниками миротворческой деятельности, привлечь к этому исследовательские и аналитические центры, что позволит изучить опыт других стран, а также узнать какие инновационные идеи вносят государства-члены ООН.

Данное мероприятие ООН станет логическим завершением непостоянного членства Республики Казахстан в Совете Безопасности ООН, а также будет способствовать продвижению будущих казахстанских миротворческих инициатив.

Следует напомнить, что симпозиумы ООН по миротворчеству проходили в 2014 году в Италии, в 2015 году в Австрии, в 2016 году в Южной Корее и в 2018 году в Германии.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!