Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Министр обороны РК открыл работу Пятого международного симпозиума

Проводимое мероприятие является площадкой для рассмотрения актуальных вопросов в сфере дальнейшего совершенствования миротворчества ООН.

Фото : пресс-служба28 мая 2019, 11:57

В городе Нур-Султане с участием главы военного ведомства генерал-майора Нурлана Ермекбаева состоялась церемония открытия Пятого симпозиума ООН по партнерству в технологиях для миротворчества, передает пресс-служба ведомства.

Впервые в Казахстане стартовал Пятый симпозиум Организации Объединенных Наций по партнерству в технологиях для миротворчества на тему "Прогноз, Защита, Предотвращение (Predict, Protect, Prevent)", организованный Министерством обороны Республики Казахстан совместно с Секретариатом Организации Объединенных Наций.

В симпозиуме по приглашению министра обороны РК принимают участие заместители Генерального секретаря ООН по оперативной поддержке Атул Харе и миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.

Проводимое мероприятие является площадкой для рассмотрения актуальных вопросов в сфере дальнейшего совершенствования миротворчества ООН. В этом контексте, Республика Казахстан намерена внести ряд предложений по технологическим инструментам и новшествам, способствующим более безопасной и эффективной деятельности в сфере обеспечения мира и безопасности.

Проведение данного мероприятия в столице Казахстана соответствует имиджу города Нур-Султана как площадки для проведений международных консультаций высокого уровня.

Симпозиум позволит организовать тесное сотрудничество между всеми участниками миротворческой деятельности, привлечь к этому исследовательские и аналитические центры, что позволит изучить опыт других стран, а также узнать какие инновационные идеи вносят государства-члены ООН.

Данное мероприятие ООН станет логическим завершением непостоянного членства Республики Казахстан в Совете Безопасности ООН, а также будет способствовать продвижению будущих казахстанских миротворческих инициатив.

Следует напомнить, что симпозиумы ООН по миротворчеству проходили в 2014 году в Италии, в 2015 году в Австрии, в 2016 году в Южной Корее и в 2018 году в Германии.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты