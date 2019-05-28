Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Байбек рассказал, на что потрачены штрафы за нарушение ПДД

На эти деньги удалось повысить сумму единовременной помощи ветеранам, увеличить АСП, а также обеспечить лекарствами пациентов с тяжелыми формами заболеваний.

Фото : Подольск-администрация.рф28 мая 2019, 12:14

На какие цели были потрачены деньги собранные со штрафов, наложенных на нарушителей ПДД, рассказал аким города Алматы Бауыржан Байбек на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Градоначальник отметил, что часто читает в Интернете дискуссии касательно штрафов за автомобильные нарушения. Но есть простой принцип - не нарушай и не придется платить штраф.

- Считаю, что жизнь даже одного человека заслуживает принятия жестких мер, как это делают в продвинутых странах. Безопасность горожан является одной из наших приоритетных задач. Поэтому в рамках концепции нулевой смертности на дорогах "Vision Zero" мы продолжим системно улучшать уличную инфраструктуру по лучшим западным стандартам, – написал Бауыржан Байбек.

Он дополнил, что в свою очередь деньги, собранные со штрафов за нарушение ПДД, не были потрачены зря и пошли на благое дело.

- За счет штрафов появилась возможность профинансировать повышение единовременной помощи ветеранам с 250 до 500 тысяч тенге, увеличить адресную социальную помощь, а также обеспечить лекарственными средствами более тысячи пациентов с редкими и тяжелыми формами заболеваний. Кроме того, на каждые 2 кв.км в соответствии с мировой практикой будут установлены 350 датчиков замера уровня загрязненности воздуха. Это позволит получать достоверную информацию об экологии Алматы, выявить источники наибольшего загрязнения воздушного бассейна и принимать соответствующие меры к ним, – заключил Бауыржан Байбек.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты