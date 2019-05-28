Байбек рассказал, на что потрачены штрафы за нарушение ПДД

На эти деньги удалось повысить сумму единовременной помощи ветеранам, увеличить АСП, а также обеспечить лекарствами пациентов с тяжелыми формами заболеваний.

На какие цели были потрачены деньги собранные со штрафов, наложенных на нарушителей ПДД, рассказал аким города Алматы Бауыржан Байбек на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Градоначальник отметил, что часто читает в Интернете дискуссии касательно штрафов за автомобильные нарушения. Но есть простой принцип - не нарушай и не придется платить штраф.

- Считаю, что жизнь даже одного человека заслуживает принятия жестких мер, как это делают в продвинутых странах. Безопасность горожан является одной из наших приоритетных задач. Поэтому в рамках концепции нулевой смертности на дорогах "Vision Zero" мы продолжим системно улучшать уличную инфраструктуру по лучшим западным стандартам, – написал Бауыржан Байбек.

Он дополнил, что в свою очередь деньги, собранные со штрафов за нарушение ПДД, не были потрачены зря и пошли на благое дело.

- За счет штрафов появилась возможность профинансировать повышение единовременной помощи ветеранам с 250 до 500 тысяч тенге, увеличить адресную социальную помощь, а также обеспечить лекарственными средствами более тысячи пациентов с редкими и тяжелыми формами заболеваний. Кроме того, на каждые 2 кв.км в соответствии с мировой практикой будут установлены 350 датчиков замера уровня загрязненности воздуха. Это позволит получать достоверную информацию об экологии Алматы, выявить источники наибольшего загрязнения воздушного бассейна и принимать соответствующие меры к ним, – заключил Бауыржан Байбек.

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