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700 млрд тенге составляет стоимость проектов по "экономике простых вещей"

В целом, сейчас по направлению "экономика простых вещей" в работе находятся 900 проектов.

Фото : 112 Украина28 мая 2019, 12:22

На заседании правительства РК премьер-министр РК Аскар Мамин поручил акиматам активизировать работу в вопросах развития "экономики простых вещей" и продвижения несырьевого экспорта, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава кабмина отметил, что сегодня хорошо развивается программа льготного кредитования по "экономике простых вещей". В настоящее время в работе находятся 900 проектов на сумму 700 млрд тенге.

- В целом поддерживаю эти подходы и поручаю министерству нацэкономики совместно с Нацбанком, НПП "Атамекен" в трехдневный срок внести проект решения правительства, предусматривающий совершенствование механизма, - сказал он.

Также премьер поручил заинтересованным госорганам принять меры по увеличению доли закупаемых товаров и услуг, относящихся к "экономике простых вещей", а акиматам активизировать работу по этим направлениям.

- Поручаю министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с Нацхолдингом "Байтерек" на Совете национальных инвесторов внести предложения по совершенствованию механизма несырьевого экспорта, - заключил Мамин.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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