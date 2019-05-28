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Дороги в центре Алматы перекроют ночью из-за ремонта

Жителей и гостей Алматы просят скорректировать свой маршрут заранее.

Фото : Instagram/Almaty Joldary28 мая 2019, 12:41

Алматинские дороги будут перекрыты в центре мегаполиса из-за ремонта, передает Zakon.kz.

В связи с дорожно-ремонтными работами на ул.Наурызбай батыра участок от ул.Гоголя до ул.Кабанбай батыра с 28 мая 23:00 до 29 мая 06:00 будет перекрыт частично.

В связи с дорожно-ремонтными работами на ул.Наурызбай батыра, перекрёсток улиц Толе би и Наурызбай батыра с 28 мая 23:00 ч. по 29 мая 06:00 ч. будет перекрыт полностью.

В связи с дорожно-ремонтными работами на ул.Карасай батыра, участок от ул.Жарокова до ул.Гагарина с 28 мая 23:00 ч. по 29 мая 06:00 ч. будет перекрыт.

Во избежание заторов, жителей и гостей Алматы просят скорректировать свой маршрут заранее.


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