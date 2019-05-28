Нигматулин отметил высокий потенциал казахстанско-словацкого сотрудничества

За последние два года между странами отмечается рост двусторонней торговли, создана необходимая договорно-правовая база.

28 мая в Мажилисе председатель Палаты Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Словацкой Республики в Казахстане Милана Коллара, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества во всех сферах, уделив внимание укреплению казахстанско-словацкого межпарламентского диалога.

Отметив, что Словакия – один из важных партнеров Казахстана в Центральной Европе и Европейском Союзе, Председатель Мажилиса подчеркнул, что импульс развитию отношений придал Первый Президент Казахстана-Елбасы Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь посол Словакии Милан Коллар, отметив важность Центральной Азии для дальнейшего развития Евразийского пространства, особо подчеркнул значимость международных инициатив Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева для безопасности и укрепления мира в целом.

По словам Нурлана Нигматулина, сегодня необходимо активнее использовать потенциал казахстанско-словацкого взаимодействия.

За последние два года отмечается рост двусторонней торговли, создана необходимая договорно-правовая база. В работе со своими словацкими коллегами в рамках Комитета парламентского сотрудничества "Казахстан – Европейский Союз" заинтересованы и казахстанские парламентарии. Председатель Мажилиса также высказался за активизацию взаимодействия на уровне профильных комитетов и групп по сотрудничеству для обмена опытом законотворческой деятельности.

Нурлан Нигматулин и Милан Коллар обсудили также вопросы участия делегации Национального Совета Словакии в IV совещании спикеров парламентов стран Европы и Азии "Большая Евразия Диалог. Доверие. Партнерство", которое состоится в г.Нур-Султане 23-24 сентября т.г. Председатель парламента Словакии уже подтвердил свое участие в форуме в столице Казахстана. Как отметил Спикер Мажилиса, это демонстрирует обоюдную заинтересованность в развитии межпарламентского диалога на евразийском пространстве.

Милан Коллар также считает, что парламентская дипломатия будет способствовать укреплению и двусторонних, и многосторонних отношений.

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