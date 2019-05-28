Закон о ратификации Договора о запрещении ядерного оружия рассмотрели в Сенате

Договор о запрещении ядерного оружия принят 7 июля 2017 года.

На расширенном заседании Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента рассмотрен законопроект "О ратификации Договора о запрещении ядерного оружия", передает Zakon.kz.

Договор о запрещении ядерного оружия принят 7 июля 2017 года.

Согласно Договору запрещается производство, испытание, приобретение, передача, хранение и размещение на территории государства-участника ядерного оружия и/или ядерных взрывных устройств. Также запрещено как использование ядерного вооружения, так и применение угроз по его использованию.

Договор был открыт к подписанию с 20 сентября 2017 года в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и вступит в силу после его ратификации 50 государствами (на текущий момент Договор подписан 70-государствами, ратифицирован – 23 государствами).

- Ратификация данного Договора внесет огромный вклад Казахстана в дело построения и сохранения мира, свободного от ядерного оружия, а также подтвердит лидерство нашей страны в сфере ядерного разоружения, - отметил сенатор Тулеубек Мукашев.

Сенаторы также рассмотрели законопроект "О ратификации Четвертого протокола о внесении изменений в Соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами – участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года".

Протокол подписан главами государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности 30 ноября 2017 года в Минске.

Как отмечается, согласно действующему Соглашению цены на поставляемую военную продукцию формируются по внутренним ценам, закупаемым национальными подразделениями для собственных нужд.

С принятием данного Протокола такая же льготная цена будет применяться на продукцию военного назначения, которая не закупается стороной-производителем для собственных нужд, но поставляется на условиях Соглашения в другие государства-члены ОДКБ.

Документы направлены на рассмотрение палаты.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!