Юрист рассказал, как урезонить хама-соседа

По его словам, существует два законных способа борьбы с грубиянами и прочими "неадекватами".

Как законным путем урезонить соседа, не дающего спокойно жить всему дому, а также прочих агрессоров, систематически оскорбляющих окружающих, на своей странице в Facebook рассказал известный казахстанский юрист Жангельды Сулейманов, сообщает Zakon.kz.

Как отметил автор поста, к сожалению, в жизни хватает неадекватных людей. Это могут быть соседи, работники, сослуживцы, учителя, врачи, адвокаты, чиновники и т.д. А еще больше хамов встречается в Интернете, потому что если в реальной жизни человек часто боится наказания за свое поведение, то в виртуальном пространстве можно хамить всем подряд. И при этом хамы, уверены, что никто не привлечет их к ответственности. Кроме того, по мнению Жангельды Сулейманова, хамство – это признак психического заболевания, и таких людей надо лечить.

Поэтому существует два вполне законных способа борьбы с такими "неадекватами".

-Первый – подать в суд иск по ст. 131 УК "Оскорбление". Это очень действенный способ, но требует много времени и сил. И расходы на адвоката. Не всегда удается привлечь хама к ответственности. Второй способ - это подать заявление о психиатрическом освидетельствовании "неадеквата", – советует юрист и приводит образец подобного заявления в соответствующую медицинскую организацию.

"Центр психического здоровья города Алматы

Заявление

Гражданин Хамгрубиянов систематически оскорбляет всех соседей (сослуживцев, посетителей, клиентов, покупателей и т.д). Или пишет постоянные оскорбительные комментарии и посты в социальной сети Фейсбук.

Данное поведение означает наличие у Хамгрубиянова признаков психического заболевания.

В соответствии с п.5 ст. 123 Кодекса о здоровье народа, психиатрическое освидетельствование лица может быть проведено без его согласия или без согласия его законного представителя в случае, когда обследуемое лицо совершает действия, дающие основания предполагать наличие у него тяжелого психического расстройства (заболевания), которое обуславливает:

1) его непосредственную опасность для себя и окружающих;

2) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности, при отсутствии надлежащего ухода;

3) существенный вред его здоровья вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи.

Полагаю, что наличие психического заболевания у Хамгрубиянова обуславливает его непосредственную опасность для себя и окружающих и существенный вред его здоровья вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи. На основании изложенного, просим провести психиатрическое освидетельствование Хамгрубиянова, проживающего по адресу Алматы, ул. Каблукова, палата 6".

- По закону психдиспансер обязан ответить на ваше заявление. Если же писхдиспансер откажет в обследовании, то можете подать жалобу. В любом случае, думаю, что это заявление будет зафиксировано в психдиспансере. Если же на одного и того же "неадеквата" будут поданы десятки таких заявлений, то его точно обследуют. С хамами надо бороться, потому что они зло!" – резюмировал Жангельды Сулейманов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!