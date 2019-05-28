Президент Токаев встретился с заместителями Генерального секретаря ООН
Казахстан привержен целям и задачам ООН, заявил Касым-Жомарт Кемелевич.
Фото : Акорда28 мая 2019, 14:19
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с заместителями Генерального секретаря ООН Атулом Харе и Жан-Пьером Лакруа, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы международной безопасности и взаимодействия Казахстана с Организацией Объединенных Наций в деятельности по обеспечению мира.
- Казахстан привержен целям и задачам ООН. Мы поддерживаем реформы, инициированные Генеральным Секретарем ООН, в частности, в сфере проведения миротворческих миссий. Мы готовы к сотрудничеству для повышения эффективности миротворческой деятельности. К сожалению, современный мир крайне нестабилен, поэтому я надеюсь, что наша совместная деятельность сделает планету более стабильной и безопасной, - отметил Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь Атул Харе выразил благодарность Казахстану за поддержку миротворческих операций под эгидой ООН.
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