Медведев не исключил расширения ЕАЭС

Он считает ЕАЭС формой интеграции близких государств, которая ведет к улучшению жизни их народов.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - открытое объединение, состав которого может быть расширен. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу "Россия-24" по случаю пятилетия создания ЕАЭС.

По информации ТАСС, глава российского кабмина отметил, что страны "пятерки" "не должны отстать от мировой повестки дня", к которой относятся цифровая экономика, использование искусственного интеллекта, создание квантового компьютера и целый ряд других важнейших проектов.

-Только в этом случае наш Евразийский союз будет успешным. И все наши страны, которые его составляют, - а у нас открытый союз, у нас и наблюдатели появились сейчас, может быть, и состав будет расширяться, - будут успешными", - заключил Медведев. "А раз так (или если это будет так), то и гражданам наших стран будет хорошо, они будут чувствовать себя уверенно в наш бурный век, - добавил глава правительства РФ.

Он отметил, что страны ЕАЭС учатся на ошибках других интеграционных объединений. По его словам, некоторые вопросы, на которые у других союзов уходили годы и десятилетия, страны "пятерки" решали быстрее.

- Но у нас, может быть, и времени этого нет <…> Одно дело было создавать Европейский союз в 1950-1960-е годы - начиналось все это тогда, и можно было действовать так, аккуратненько, с чувством, с толком, с расстановкой. А сейчас нужно действовать быстрее, время очень сильно спрессовалось, - подчеркнул Медведев.

Рост авторитета

Медведев рассчитывает, что в перспективе суд ЕАЭС достигнет высокого уровня авторитета. Он отметил, что выступает "за всемерное использование судебной формы" в рамках союза. "Но решение суда будет авторитетно только в том случае, если оно будет безукоризненно, будет без каких-либо комментариев исполняться всеми сторонами. То есть, суд должен быть в этом смысле высшей инстанцией. Надеюсь, что и суд нашего интеграционного объединения в определенной перспективе достигнет такого уровня авторитета", - заявил российский премьер.

Во время интервью корреспондент телеканала привел в пример Евросоюз, где помимо Еврокомиссии действует и парламент. Медведев на это отметил: "Ну, значит, поживем - увидим, что дальше будет".

При этом он подчеркнул, что "парламент не должен решать оперативные вопросы - о том, какую применять меру защиты, как отказаться от того или иного барьера, этим должны заниматься органы исполнительной власти, а это - правительства".

Улучшение качества жизни

Медведев считает ЕАЭС формой интеграции близких государств, которая ведет к улучшению жизни их народов.

- Для меня Евразийский [экономический] союз - это такая форма интеграции близких в историческом плане государств, которая ведет к улучшению жизни наших народов, - подчеркнул глава кабмина. - Только в этом плане я и смотрю на будущее Евразийского союза.

Медведев рассказал об истории идеи создания Союза. Премьер напомнил, что у истоков этой идеи стоял первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

- Еще в 1994 году эта идея возникла, но она очень долгое время не получала своего развития, - заявил Медведев. - И, действительно, сначала в 2009 году, потом в 2011 году мы сделали ряд практических шагов по наполнению этой интеграции реальным содержанием, когда вместе с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, президентом Беларуси Александром Лукашенко - и я тогда в этом принимал участие - подписали первый документ о создании Таможенного союза.

Этот документ премьер назвал первым шагом на пути интеграции, поскольку он впервые устранил таможенные барьеры в движении товаров, работ, услуг внутри "тройки.

- А впоследствии были другие шаги - по созданию сначала Евразийского сообщества, а потом уже и созданию Евразийского союза, в которых принимали участие руководители соответствующих стран, - добавил глава кабмина. - И из "тройки" возникла "пятерка", которая в настоящий момент и существует".

По словам Медведева, цели ЕАЭС аналогичны целям других похожих объединений - "за счет интеграции добиться лучшего состояния экономик стран, которые входят в тот или иной союз, а за счет лучшего состояния экономик просто поднять уровень жизни людей, которые в этих странах живут".

- Точно такая же цель была у нас, и эта цель остается и на сегодня, - констатировал он. - Зачем нужна интеграция? Только для того, чтобы лучше было жить гражданам государств, которые образуют тот или иной интеграционный союз.

Споры в ЕАЭС

Споры между странами ЕАЭС возникают постоянно, но задача участников союза, в том числе на уровне правительств, и состоит в том, чтобы их разрешать и находить консенсус, рассказал Медведев.

- Конечно, споры возникают. Споры возникают постоянно. И вся наша работа заключается в том, чтобы преодолевать споры и находить консенсус. Особенно на уровне правительств, - сказал он.

Медведев указал на высокую значимость межправительственного совета внутри Евразийского экономического союза, "поскольку на этом уровне принимаются абсолютно конкретные решения по всем вопросам повестки дня".

- Обсуждаем мы, конечно, и отдельные казусы, которые возникают между странами, подчас споры, поэтому работы хватает. И я считаю, что так будет и дальше, - добавил премьер.

Он напомнил, что помимо встреч на уровне глав правительств, которые проводятся не реже четырех раз в год, страны союза взаимодействуют на уровнях вице-премьеров, министерств, кроме того, "очень большой объем работы выполняется Евразийской экономической комиссией, которая, собственно, и генерирует идеи и готовит проекты решений для глав государств, глав правительств и на других уровнях, и ведет просто повседневную работу".

Медведев обратил внимание на особенности работы в пятистороннем формате, предполагающем решение ряда вопросов на наднациональном уровне, "и с этим нужно считаться и вырабатывать согласованную политику". По его словам, "то, что раньше можно было сделать вот так, просто подписав соответствующее решение правительства, сейчас нужно делать на пятерых".

- В этом есть минусы, но в этом есть и большие плюсы, потому что если мы сумели договориться о правилах игры на пятерых, соответственно, тот или иной экономический проект становится более успешным. И я надеюсь, что этому будут следовать и мои коллеги, и, значит, наши споры будут приводить к лучшим результатам. Но споры продолжаются, это нормально, - подчеркнул глава российского правительства.

Он также обратил внимание на то, что спорные ситуации возникают и в других интеграционных объединениях, в том числе в Европейском союзе.

29 мая 2014 года в Астане (ныне - город Нур-Султан) президенты России, Казахстана и Белоруссии подписали Договор о Евразийском экономическом союзе. Договор о присоединении к Евразийскому экономическому союзу Армении был подписан 10 октября 2014 года в Минске (фактически республика стала членом Союза с 1 января 2015 года), 23 декабря того же года в Москве аналогичный договор заключила и Киргизия (вступил в силу 12 августа 2015 года). 14 мая 2018 год статус государства - наблюдателя при ЕАЭС был предоставлен Молдавии.

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