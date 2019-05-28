Промышленные предприятия Казахстана подписали соглашение с российским заводом

Соглашение поможет в дальнейшей интеграции и будет способствовать углублению связей между промышленными предприятиями обеих стран.

Казахстанские крупные компании "Мейкер", "Корпорация КазЭнергоМаш" и АО "Петропавловский завод тяжелого машиностроения" будут работать над проектом модернизации объектов АО "Арселормиттал Темиртау" в рамках соглашения с Подольским машиностроительным заводом, сообщает Zakon.kz

- Промышленная кооперация между машиностроительными предприятиями России и Казахстана поддерживается нашим министерством, мы оказываем всяческое содействие. У нас предусмотрен ряд государственной поддержки нашим компаниям, которые производят высокотехнологичную продукцию, - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр на церемонии подписания документа.

Подписанное соглашение поможет в дальнейшей интеграции и будет способствовать углублению связей между промышленными предприятиями обеих стран.

- 2 месяца назад мы начали ряд обязательств и вышел с рядом инициатив по интеграции между промышленными предприятиями РК и Подольским машиностроительным заводом. Был проведен двухэтапный аудит предприятий, по итогам были отобраны компании, которые сегодня могут изготавливать элементы энергетического оборудования, могут привлечены нами для реализации проекта с компанией АО "Арселормиттал Темиртау". В Казахстане мы реализовали много проектов и планируем дальнейшее сотрудничество, - отметил генеральный директор АО "Подольский машиностроительный завод" Алексей Рубцов.

Таким образом три крупных промышленных предприятия станут поставлять продукцию для модернизации двух ТЭЦ АО "АрселорМиттал Темиртау".

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