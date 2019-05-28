Димаш Кудайберген озвучил дату и место премьеры новой песни

Это будет крупное спортивное событие Европы.

Казахстанец певец, "человек шести октав" Димаш Кудайбергенов рассказал, когда и где презентует свою новую песню, передает Zakon.kz.

В своем Instagram он сообщил, что выступит на церемонии открытия крупного европейского спортивного события.

- Увидимся на церемонии открытия II Европейских игр. Будет премьера песни, - написал Димаш.

II Европейские игры 2019 пройдут в столице Беларуси, городе Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Соревнования по гребле на байдарках и каноэ примет гребной канал в Заславле. На Играх будет разыграно 199 комплектов наград. В соревнованиях примут участие более 4000 спортсменов из пятидесяти стран Европы, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах спорта включены в квалификационную систему летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!