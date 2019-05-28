Травля школьников в Туркестанской области: дело прекращено

Стороны примирились.

В Туркестане прекращено рассмотрение дела об издевательствах над школьниками, передает Zakon.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Туркестанской области прекратил рассмотрение дела в отношении четырех учеников трех школ города, обвиненных в том, что они издевались над тремя учениками девятого класса школы имени Талгата Бигельдинова.

По имеющимся данным, обвиненные в хулиганстве школьники примирились с тремя детьми, которые подвергались травле, и возместили ущерб пострадавшей стороне.

В связи с тем, что стороны пришли к соглашению, 21 мая суд прекратил рассмотрение этого уголовного дела. Поскольку все фигуранты являются несовершеннолетними, суд не разглашал их имена и другие личные данные.

21 января в социальных сетях распространялось видео, на котором одна группа подростков издевается над другой. Оно вызвало большой общественный резонанс. Днем позже в МВД заявили, что все школьники на видео были опознаны.

С начала года в Казахстане увеличилось количество сообщений о травле и насилии в школах. В январе появлялись видеозаписи схожих инцидентов в Кызылорде и Атырау. В Актобе в результате драки между школьниками один ученик умер от ножевых ранений.

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