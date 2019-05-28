30 дворовых футбольных команд обеспечили мячами в Талдыкоргане

Футбол, волейбол, массовые забеги - все это нас объединяет - Баталов.

В Талдыкоргане состоялся праздник футбола, в ходе нее был проведен матч между акиматом области и ветеранами ФК "Жетысу", передает Zakon.kz.

На центральном стадионе было многолюдно, каждый хотел увидеть зрелищную игру. В начале мероприятия состоялся концерт, где выступали местные звезды. После чего команды поприветствовали друг друга и приступили к игре.

В командах было по пятнадцать игроков. В составе сборной команды госслужащих выступал аким области Амандык Баталов, он занял позицию капитана. Также в команде были заместители акима области, руководители управлении.

По итогам любительской встречи была зафиксирована дружеская ничья.

- Футбол, волейбол, массовые забеги — все это нас объединяет. Сегодняшний матч — наглядный пример. Сегодня у нас традиционный праздник футбола. Все это мы делаем для того, чтобы подрастающее поколение брало пример. И, конечно, это спорт, его популяризация и развитие, и это само по себе здорово, - сказал Амандык Баталов.

В честь праздника ребятам 30 дворовых клубов была роздана одна тысяча мячей. В дальнейшем планируется во время каникул обеспечить 4000 мячами.

В завершение праздника розданы мячи с автографами игроков любимого всеми жетысусцами клуба, представляющего Алматинскую область на республиканских соревнованиях.

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