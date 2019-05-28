Вопросы сотрудничества обсудили главы Конституционных судов РФ и РК

Стороны обменялись информацией относительно предстоящих мероприятий и совместных проектов в сфере защиты конституционных прав граждан.

В Санкт-Петербурге прошла встреча председателя Конституционного совета РК Кайрата Мами с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным, сообщает Zakon.kz.

Во время беседы стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

Как отметил Кайрат Мами, за эти годы между юридическими структурами Казахстана и России установлены тесные и партнерские взаимоотношения. В 2016 году органы конституционного контроля наших стран подписали Меморандум о сотрудничестве.

- Наше взаимодействие будет углубляться. Этому способствует ряд факторов: общее историческое прошлое, близость правовых систем, интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза и др., - отметил Мами.

В свою очередь Валерий Зорькин подчеркнул, что перед органами конституционного контроля часто ставятся схожие вопросы. Поэтому правовые позиции наших органов представляют взаимный интерес и нам надо сообща искать ответы на глобальные вопросы.

В завершение встречи они обменялись информацией относительно предстоящих мероприятий и совместных проектов в сфере защиты конституционных прав граждан.

Делегация Конституционного совета РК находится с визитом в Конституционном суде Российской Федерации 27-29 мая. Встреча произошла по инициативе российской стороны в рамках Меморандума о сотрудничестве, заключенного между органами конституционной юстиции Казахстана и России в 2016 году.

При беседе с судьями К.Мами отметил, что несмотря на некоторые институциональные различия, мы преследуем схожие цели – это обеспечение верховенства Конституции, соответствия ей законодательства и правоприменительной практики, защита прав и свобод человека.

Такой формат взаимодействия позволяет нам более глубже изучать способы и пути реализации возложенных полномочий, практику толкования отдельных норм Основного Закона и защиты конституционных ценностей.

-Уверен, что наши отношения и впредь будут развиваться в духе плодотворного сотрудничества и взаимоподдержки при решении стоящих перед нами непростых задач,- сказал Мами.

Как отметили в КС РК, в целом визит придаст новый импульс сотрудничеству Казахстана и Российской Федерации в сфере обеспечения верховенства Конституции и позволит найти пути решения многих актуальных вопросов, связанных с процессами конституционного развития двух государств.

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