Будущие полицейские должны пройти тест у антикоррупционщиков

Это новшество введено в рамках Плана антикоррупционных мер в органах внутренних дел.

28 мая состоялась встреча руководителей МВД и АДГСПК РК с представителями гражданского общества и СМИ, передает Zakon.kz.

На встрече был презентован трехсторонний План антикоррупционных мер в органах внутренних дел, разработанный ведомствами и общественностью на основе Дорожной карты реформ министерства внутренних дел.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев отметил актуальность принятия Плана, учитывая задачи, поставленные главой государства на совещании по вопросам противодействия коррупции 20 мая.

- Во время обсуждения проекта Плана от граждан поступило порядка тысячи предложений, каждое из которых было проработано. Отобраны 129 предложений, которые сгруппированы в 28 мероприятий. Но мы готовы к тому, что перечень мероприятий будет расширяться, – сообщил глава МВД Ерлан Тургумбаев.

Планом предусмотрены мероприятия по дальнейшему обеспечению прозрачности работы полиции, автоматизации и цифровизации процессов взаимодействия с населением, а так же перевод на бесконтактный метод работы с населением, и исключение коррупционных рисков в деятельности органов внутренних дел.

Заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди сообщил, что теперь кандидаты на службу в МВД будут сдавать тестирование в антикоррупционном органе.

- Тестирование раньше проходили в органах внутренних дел. То есть, куда поступает, там и сдавали тестирование. Теперь мы отдали это тестирование в Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции. Все желающие поступить в МВД, сдают тестирование в Агентстве. Пройдя медицинскую комиссию, зачеты по физической подготовке, они конкурс в итоге все равно проходят в департаментах полиции. А теперь предлагается, что конкурс – заключительная часть первого этапа отбора - должен проходить на площадке АДГПК. Вот это существенная новизна. Люди, которые идут к нам, итоговое решение по ним будет приниматься на площадке АДГСПК, - сказал Калайчиди.

С целями и задачами антикоррупционной политики государства участников встречи ознакомил председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

- Мы вместе сделали важный шаг в решении очень значимой для нашего Министерства и всего общества проблемы. Следующий шаг – это качественная реализация Плана. И как отмечено на коллегии МВД с участием главы государства, эта работа будет открыта для общественности и СМИ, – подвел итоге встрече Ерлан Тургумбаев.

Для официального закрепления намерений руководителями двух ведомств и представителями гражданского общества был подписан План антикоррупционных мер в органах внутренних дел на 2019-2020 годы.



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