Двух серийных воров-домушников обезвредили полицейские Алматинской области

Задержанные не были знакомы друг с другом, но промышляли квартирными кражами в одних и тех же населенных пунктах.

Полицейские Алматинской области задержали двух ранее судимых мужчин, подозреваемых в серии краж чужого имущества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

- Задержанные мужчины, 1971 и 1977 годов рождения, не знакомы с друг другом, но промышляли квартирными кражами в одних и тех же населенных пунктах Илийского района. Оба ранее неоднократно судимы за аналогичные преступления. Одному из задержанных сейчас инкриминируется 21 кража из частных домовладений, другому, 33 кражи и 1 грабеж. Причиненный потерпевшим ущерб, исчисляемый уже несколькими миллионами тенге, пока подсчитывается, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Выяснилось, что подозреваемые промышляли кражами с лета 2018 года в селах Боралдай, Туймебаева, Казцик, Жетыген, Байсерке и Отеген батыра. На время досудебного расследования задержанные помещены в изолятор временного содержания Илийской районной полиции.

- Среди похищенного золотые ювелирные изделия, денежные средства в разной валюте, велосипеды, строительные инструменты и материалы, а также компьютерная и музыкальная техника. Установлены места сбыта краденного имущества, часть из которой удалось разыскать, изъять и приобщить к материалам расследования в качестве вещественных доказательств. Подозреваемых продолжают проверять на причастность к другим преступлениям, - отметили в полиции.

В ведомстве дополнили, что одному из задержанных помимо краж доказана причастность к грабежу двух пожилых женщин. Одна из потерпевших опознала подозреваемого на очной ставке.

Уголовное расследование в отношении обоих подозреваемых продолжается в производстве следственного отдела полиции Илийского района.

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