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Министр Даленов встретил Жээнбекова в аэропорту Нур-Султана

Президент прибыл в столицу для участия в юбилейном заседании ВЕЭС.

Фото : kyrtag.kg28 мая 2019, 16:53

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков прибыл в Нур-Султан для участия в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), передает КирТАГ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В международном аэропорту города Нур-Султан Сооронбая Жээнбекова встретили министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов, заместитель акима города Нур-Султан Ерлан Каналимов, заместитель министра иностранных дел Ермек Кошербаев и чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Казахстане Жээнбек Кулубаев.

На флагштоках вывешены государственные флаги стран-участниц ЕАЭС, выстроен почетный караул.

Заседания ВЕЭС пройдут в узком и расширенном составах, в ходе которых планируется обсудить и принять порядка 20 документов, касающихся международной деятельности, цифровой повестки, формирования общего электроэнергетического рынка и дальнейшей интеграции в рамках ЕАЭС.

Кроме того, президент Сооронбай Жээнбеков проведет двусторонние встречи с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, на которых планируется обсудить весь спектр вопросов по двусторонним отношениям.

В составе делегации Кыргызской Республики:

Министр иностранных дел Чынгыз Айдарбеков;
Заведующий отделом внешней политики аппарата президента КР Данияр Сыдыков;
Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Казахстане Жээнбек Кулубаев;
Вице-премьер-министр КР Жениш Разаков;
Министр финансов КР Бактыгуль Жеенбаева.


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