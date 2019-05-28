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Замруководителя департамента госдоходов Мангистауской области осужден за коррупцию

Актауским городским судом он признан виновным.

Фото : srb62.ru28 мая 2019, 16:58

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Мангистауской области окончено досудебное расследование в отношении заместителя руководителя областного департамента госдоходов, сообщает Zakon.kz.

Актауским городским судом он признан виновным по фактам злоупотребления должностными полномочиями и осужден на 3 года и 6 месяцев ограничения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе, судьей, в органах местного самоуправления, в Национальном банке РК и его ведомствах, в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50 процентов, а также национальных компаниях и холдингах.


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