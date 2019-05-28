Более 20 тысячам семей из Алматинской области выплатили адресную помощь

В области порядка 40 тысяч семей имеют более четверых детей.

28 мая в Доме журналистов города Талдыкорган состоялся брифинг, где заместитель акима области Акан Абдуалиев проинформировал о "Социальной карте" региона, передает Zakon.kz.

На сегодняшний день в карту внесены данные двадцати тысяч семей. В дальнейшем, во всех сельских округах области "Социальная карта" будет интегрирована с информационной системой "Е-Халык".

В ходе брифинга спикер доложил, что реализация Социальной карты состоит из 10 направлений. Наиважнейшая задача – это обеспечение нуждающихся, в первую очередь, многодетных матерей, жильем. В целях реализации поручений Первого Президента из республиканского бюджета выделено 5,6 млрд тенге на строительство нового жилья и выкуп квартир. В текущем году по области запланировано обеспечить жильем 672 многодетные семьи. До 2025 года жильем будут обеспечены 4700 малообеспеченных многодетных семей. А также за счет спонсоров области в целях реализации поручений главы государства на сегоднящний день 79 семей обеспечены жильем.

- У нас в области разработана Дорожная карта, где предусмотрены следующие меры. Во первых, будет повышена заработная плата низкооплачиваемых работников бюджетной сферы на 30%. Это затронет около 103 тыс. человек в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, сельского хозяйства и других.Повышенное внимание уделяется малообеспеченным категориям граждан и многодетным семьям.Для расширения охвата малообеспеченных семей, особенно многодетных, повысился критерий оказания адресной помощи, -сказал Акан Абдуалиев.

Отметим, в области порядка 40 тысяч семей имеют более четверых детей.

Более 20 тысячам семей уже выплачена адресная помощь.

Для упрощения получения соцпомощи, сельские местности подключают к информационной системе "Е –Халык", также, на основе "Геоинформационной карты Алматинской области" разработана Социальная карта области, которая отражает социальное и материальное положение каждой многодетной, малоимущей семьи.

По словам Акана Абдуалиева, также на 30 % увеличится размер пособия на воспитание детей-инвалидов.

- Как отметил Елбасы, основным принципом оказания социальной помощи остается социальный контракт и обязательное участие трудоспособных членов семьи в мерах занятости. В текущем году в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства будет охвачено 3,5 тысяч человек из многодетных и малообеспеченных семей. Многодетным семьям будут создаваться условия для работы на дому, в этих целях уже в этом году выделятся гранты и микрокредиты, - подчеркнул он.

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