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Мужчину застрелили в Карагандинской области

Найти убийцу пока не удалось.

Фото : InfoResist28 мая 2019, 17:05

28 мая в поселке Атасу Карагандинской области обнаружен труп 59-летнего жителя поселка с огнестрельным ранением, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

- По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 99 ч. 1 УК (Убийство). Для раскрытия данного преступления создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников департамента и отдела полиции Жанааркинского района. Ход расследования находится на контроле руководства полиции и прокуратуры области, – сообщили в пресс-службе областного ДП.

В ведомстве добавили, что иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит.


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