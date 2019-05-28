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Члены ОПГ "Крыкбаевские" задержаны в Жамбылской области

Они вымогали деньги у предпринимателя.

Фото : zakon.kz28 мая 2019, 17:16

Департаментом КНБ РК по Жамбылской области пресечена противоправная деятельность четырех членов организованной преступной группы "Крыкбаевские", которые вымогали деньги предпринимателя, угрожая физической расправой, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

- 21 мая в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий после получения вымогаемой суммы двое участников ОПГ были задержаны с поличным. Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В ходе дальнейших мероприятий 23 и 24 мая установлены и задержаны еще два члена ОПГ, причастные к данному преступлению. ДКНБ проводится досудебное расследование, - сообщили в ведомстве.


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