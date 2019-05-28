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Токаев поручил совершенствовать бюджетное законодательство

Президент Казахстана заслушал отчет о деятельности Счетного комитета.

Фото : Акорда28 мая 2019, 17:20

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталью Годунову, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

Президент Казахстана заслушал отчет о деятельности Счетного комитета, состоянии системы государственного аудита, а также о предварительных итогах текущих проверок.

Глава государства указал на необходимость тщательного подхода госорганов к разработке проектно-сметной документации и проведению ее государственной экспертизы.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, направленных на совершенствование бюджетного законодательства и экономического планирования, а также ужесточение ответственности за финансовые нарушения.


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