100-миллионный штраф выплатит бывший замруководителя транспортной инспекции

Ему было инкриминировано получение взятки на системной основе группой лиц по предварительному сговору.

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Алматинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении заместителя руководителя областной инспекции транспортного контроля и его подчиненных, сообщает Zakon.kz.

- Заместитель руководителя инспекции транспортного контроля Жантуров Б. признан виновным по фактам взяточничества и осужден к штрафу в размере 35-кратной суммы взятки в сумме 101,3 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, - рассказали в АДГСПК РК.

Жантурову было инкриминировано получение взятки на системной основе группой лиц по предварительному сговору от представителей юридических и физических лиц, занимающихся перевозками, за общее покровительство их деятельности.

Его подчиненные, задействованные в преступной схеме, также осуждены к различным видам наказания. Всего наряду осуждены 4 должностных лица.



В отношении них приговор Талдыкорганского городского суда Алматинской области вступил в силу.

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