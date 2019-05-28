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100-миллионный штраф выплатит бывший замруководителя транспортной инспекции

Ему было инкриминировано получение взятки на системной основе группой лиц по предварительному сговору.

Фото : top.st28 мая 2019, 17:22

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Алматинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении заместителя руководителя областной инспекции транспортного контроля и его подчиненных, сообщает Zakon.kz.

- Заместитель руководителя инспекции транспортного контроля Жантуров Б. признан виновным по фактам взяточничества и осужден к штрафу в размере 35-кратной суммы взятки в сумме 101,3 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, - рассказали в АДГСПК РК.

Жантурову было инкриминировано получение взятки на системной основе группой лиц по предварительному сговору от представителей юридических и физических лиц, занимающихся перевозками, за общее покровительство их деятельности.

Его подчиненные, задействованные в преступной схеме, также осуждены к различным видам наказания. Всего наряду осуждены 4 должностных лица.

В отношении них приговор Талдыкорганского городского суда Алматинской области вступил в силу.


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