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В Павлодаре сотрудник УГД уличен во взятке в 1,5 миллиона тенге

В связи с полным признанием вины процессуальное задержание не применялось.

Фото : arnapress.kz28 мая 2019, 17:46

В Павлодарской области выявлен факт получения взятки в общей сумме 1,5 млн тенге главным специалистом Управления государственных доходов Павлодара, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Он подозревается в получении взятки от индивидуального предпринимателя за общее покровительство и снятие обременения со счетов ИП, ранее арестованных по результатам камерального контроля.

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В ходе осмотра места происшествия изъят предмет взятки в виде денежных средств. В связи с полным признанием вины процессуальное задержание не применялось. Расследование продолжается, - сообщили в ведомстве.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемого вынесет суд.


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