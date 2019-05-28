В Павлодаре сотрудник УГД уличен во взятке в 1,5 миллиона тенге
В связи с полным признанием вины процессуальное задержание не применялось.
Фото : arnapress.kz28 мая 2019, 17:46
В Павлодарской области выявлен факт получения взятки в общей сумме 1,5 млн тенге главным специалистом Управления государственных доходов Павлодара, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.
Он подозревается в получении взятки от индивидуального предпринимателя за общее покровительство и снятие обременения со счетов ИП, ранее арестованных по результатам камерального контроля.
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В ходе осмотра места происшествия изъят предмет взятки в виде денежных средств. В связи с полным признанием вины процессуальное задержание не применялось. Расследование продолжается, - сообщили в ведомстве.
Окончательный вердикт в отношении подозреваемого вынесет суд.
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