"Арман, остановись!" Что стало с водителем, подвергшим детей опасности

Его лишили прав на 5 лет.

В Специализированном административном суде Атырау рассмотрели дело "Армана", видео с участием которого вызвало широкий резонанс, передает Zakon.kz.

В апреле этого года в Сети появилось видео, на котором нетрезвый водитель с детьми, 2012 и 2015 годов рождения, и супругой в салоне автомобиля разгоняется, совершает касательной столкновение с другой иномаркой и въезжает в конструкцию овощного павильона. Один ребенок в результате пострадал и был госпитализирован.

- Согласно материалам дела, гражданин А. ночью 29 марта 2019 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в нарушение требований правил дорожного движения управлял транспортным средством марки Toyota Hiace. На дороге с круговым движением, не справившись с управлением, совершил столкновение с двигавшемся в попутном направлении Nissan Maxima, по инерции от сильного удара въехал в овощной павильон, - сообщили в пресс-службе специализированного административного суда города Атырау.

Постановлением суда нарушитель был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 608 КоАП РК, и подвергнут административному взысканию в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.

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