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Жительница ВКО получила 4 млн тенге с кредитов для друзей

Мошенница орудовала в Бескарагайском районе Семея.

Фото : Zakon.kz28 мая 2019, 18:55

Управление полиции Семея задержало местную жительницу по подозрению в мошенничестве, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В последние дни в УП Семея начали поступать неоднократные заявления от жителей Бескарагайского района. В ходе разбирательств выяснилось, что на протяжении более полутора лет 47-летняя женщина, входя в доверие своих знакомых, оформляла на их имя денежные кредиты, а после подачи документов на оформление кредита заявляла, что кредит им не одобрили, хотя деньги забирала сама.

На сегодняшний день сотрудниками полиции установлено семь подобных фактов, общая сумма ущерба - более четырех миллионов тенге.

Данный факты зарегистрированы в ЕРДР по статье 190 части 1 УК РК "Мошенничество". Проводятся досудебные расследования.

Полицейские Семея советуют, чтобы обезопасить себя от “внезапных” кредитов, взятых третьими лицами на ваше имя, регулярно проводить мониторинг своей кредитной истории и оперативно реагировать в случае обнаружения ошибок или неточностей в ней.


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