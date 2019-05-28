В ходе встречи обсуждены вопросы углубления двустороннего сотрудничества, в том числе межпарламентского диалога.

28 мая председатель Сената Парламента Дарига Назарбаева приняла посла США в Казахстане Уильяма Мозера, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

В ходе встречи обсуждены вопросы углубления двустороннего сотрудничества, в том числе межпарламентского диалога.

Стороны высказались за дальнейшее развитие контактов как между парламентариями двух стран, так и сотрудниками аппаратов Сената Казахстана и Конгресса США.

Обсуждены перспективы торгово-экономического сотрудничества, в частности в несырьевом секторе. В прошлом году товарооборот между нашими странами вырос на 37%, составив 2,24 млрд долларов. При этом казахстанский экспорт в США вырос в 2,5 раза.

- Мы гордимся этими достижениями, - сказал Уильям Мозер.

Посол США отметил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по экспорту мясной продукции, в частности на рынки ЕАЭС и Китай. Глава Сената рассказала о реформах, проведенных в агропромышленном секторе, проблемных вопросах, и пригласила американских партнеров обмениваться своим передовым опытом.

Говоря о сотрудничестве Казахстана и США в области обеспечения региональной безопасности, стороны отметили важным аспектом данного взаимодействия урегулирование конфликта в Афганистане. Д.Назарбаева проинформировала собеседника о прошедшей в Казахстане конференции «Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане», запуске трехсторонней программы Казахстана, Узбекистана и ЕС по обучению афганских девушек медицинским специальностям.

В этой связи отмечена актуальность инициативы Иванки Трамп по глобальному развитию и процветанию женщин. Проект призван помочь 50 млн. женщинам в развивающихся странах реализовать свой экономический потенциал.

- Мы готовы сотрудничать в реализации данной инициативы в Центральной Азии и Афганистане с целью предоставления женщинам региона возможности реализовать свой экономический потенциал, - подчеркнула Д. Назарбаева.

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