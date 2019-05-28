Жээнбеков награжден орденом Елбасы

Назарбаев лично вручил орден.

28 мая Елбасы встретился с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым. В ходе встречи Нурсултан Назарбаев вручил Сооронбаю Жээнбекову орден "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев". Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК – Елбасы.

Первый Президент Казахстана подчеркнул высокий уровень отношений между двумя братскими народами.

- Мы – близкие друг к другу, братские народы. Я очень хорошо знаю и хорошо отношусь к вашему народу. Уверен, что Казахстан и впредь будет поддерживать Вас, - сказал Елбасы.

В свою очередь Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Нурсултана Назарбаева за врученную высокую награду и отметил особую роль Елбасы в укреплении дружбы народов Центральной Азии.

- Вы являетесь лидером Тюркского мира. Вы внесли свой значительный вклад в укрепление дружбы стран Центральной Азии. Для меня честь получить этот орден из рук Елбасы казахского народа. И я благодарен Вам за это, - отметил Президент Кыргызской Республики.

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