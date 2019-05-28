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Додон рассказал о новых договорах с Казахстаном

Главы Казахстана и Молдовы обсудили двусторонние связи.

Фото : Акорда28 мая 2019, 20:23

28 мая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главы государств обсудили двусторонние связи и взаимодействие в рамках международных организаций.

- Мы намерены укреплять сотрудничество с Молдовой и в дальнейшем расширять торгово-экономическое партнерство. Полагаю, у нас есть все возможности для развития наших взаимоотношений, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Республики Молдова выразил благодарность за теплый прием и отметил продуктивный характер межгосударственного диалога.

- Между нашими странами сложились дружеские отношения. Подписано более 30 двусторонних соглашений. 12 документов находятся на рассмотрении. Для Молдовы важен интеграционный процесс с Евразийским экономическим союзом. Нам предстоит большая работа в этом направлении, - сказал Игорь Додон.


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