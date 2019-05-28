Назначен заместитель прокурора Атырауской области

Им стал Абзал Гилим.

Приказом Генерального Прокурора Абзал Гилим назначен заместителем прокурора Атырауской области, передает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру области.

Абзал Гилим родился в 1983 году. В органах прокуратуры служит с 2005 года.

В разное время занимал должности помощника, старшего помощника прокурора г.Уральска, заместителя начальника, начальника управления прокуратуры Западно-Казахстанской области, заместителя прокурора г. Уральска, прокурора Акжаикского района Западно-Казахстанской области.

С 2016 года работает в Генеральной прокуратуре, последняя должность - начальник Управления Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры.

Классный чин – старший советник юстиции.

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