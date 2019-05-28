Назарбаев обсудил с Пашиняном дела армянской диаспоры в Казахстане
Елбасы отметил важность хороших отношений между стрнанами.
Фото : Пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы28 мая 2019, 20:51
28 мая Елбасы встретился с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента.
Поприветствовав высокого гостя, Нурсултан Назарбаев отметил важность развития и укрепления двусторонних торгово-экономических отношений.
- Между Казахстаном и Арменией всегда были добрые отношения. Армянская диаспора в Казахстане является мостом между нашими странами, - сказал Елбасы.
Никол Пашинян подчеркнул особый вклад Первого Президента Казахстана в развитие межгосударственных связей и интеграционных процессов на континенте.
Премьер-министр Армении выразил уверенность в дальнейшем углублении двустороннего экономического сотрудничества.
- Я думаю, что у нас есть возможность поработать в сфере экономики. Главное, у правительств двух стран есть политическая воля развивать отношения, потому что наши народы связаны исторически, - сказал Н.Пашинян.
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