Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Назарбаев обсудил с Пашиняном дела армянской диаспоры в Казахстане

Елбасы отметил важность хороших отношений между стрнанами.

Фото : Пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы28 мая 2019, 20:51

28 мая Елбасы встретился с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента.

Поприветствовав высокого гостя, Нурсултан Назарбаев отметил важность развития и укрепления двусторонних торгово-экономических отношений.

- Между Казахстаном и Арменией всегда были добрые отношения. Армянская диаспора в Казахстане является мостом между нашими странами, - сказал Елбасы.

Никол Пашинян подчеркнул особый вклад Первого Президента Казахстана в развитие межгосударственных связей и интеграционных процессов на континенте.

Премьер-министр Армении выразил уверенность в дальнейшем углублении двустороннего экономического сотрудничества.

- Я думаю, что у нас есть возможность поработать в сфере экономики. Главное, у правительств двух стран есть политическая воля развивать отношения, потому что наши народы связаны исторически, - сказал Н.Пашинян.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты