Назарбаев обсудил с Пашиняном дела армянской диаспоры в Казахстане

Елбасы отметил важность хороших отношений между стрнанами.

28 мая Елбасы встретился с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента.

Поприветствовав высокого гостя, Нурсултан Назарбаев отметил важность развития и укрепления двусторонних торгово-экономических отношений.

- Между Казахстаном и Арменией всегда были добрые отношения. Армянская диаспора в Казахстане является мостом между нашими странами, - сказал Елбасы.

Никол Пашинян подчеркнул особый вклад Первого Президента Казахстана в развитие межгосударственных связей и интеграционных процессов на континенте.

Премьер-министр Армении выразил уверенность в дальнейшем углублении двустороннего экономического сотрудничества.

- Я думаю, что у нас есть возможность поработать в сфере экономики. Главное, у правительств двух стран есть политическая воля развивать отношения, потому что наши народы связаны исторически, - сказал Н.Пашинян.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!