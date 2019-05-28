Назарбаев принял председателя Коллегии ЕЭК
Тигран Саркисян и Первый Президент Казахстана обсудили перспективы развития ЕЭС.
Фото : Пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы28 мая 2019, 20:52
28 мая Первый Президент Казахстана принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна, передает Zakon.kz.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития Евразийского экономического союза.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что многие страны и организации заинтересованы в налаживании сотрудничества с ЕАЭС и указал на необходимость расширения географии экономических партнеров союза.
- Завтра здесь состоится юбилейное заседание ВЕЭС. Вы председательствуете в исполнительном органе союза, успешно справляясь с поставленными задачами. Нужно продолжать двигаться вперед, - сказал Первый Президент Казахстана.
В свою очередь Тигран Саркисян отметил достижения в развитии экономического союза.
- Благодарю Вас за возможность обсудить вопросы интеграции и практическую реализацию идеи, предложенную Вами 25 лет назад. Вот уже 5 лет мы реализуем этот проект. Мудрость, проявленная Вами четверть века назад, была жизненно необходима нашим странам, - сказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.
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