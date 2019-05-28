Елбасы – Рахмону: Наша дружба крепнет год от года

Назарбаев встретился с главой Таджикистана.

28 мая Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

В ходе переговоров Елбасы отметил, что с первых дней сотрудничества Казахстан и Таджикистан построили крепкие дружественные и доверительные отношения.

- Наша дружба крепнет год от года. Вы возглавляете Таджикистан в условиях сложной ситуации в мире. Вы поступательно развиваетесь, в стране обеспечивается стабильность, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана также подчеркнул, что двусторонние отношения будут и впредь укрепляться во благо двух братских народов.

В свою очередь Эмомали Рахмон отметил высокие темпы развития Казахстана, достигнутые под руководством Елбасы.

- Я свидетель того, как менялся облик Казахстана. Я помню первые встречи в столице и вижу, как она преобразилась. Позитивные изменения охватили не только город, но и всю страну. Это результат Вашей плодотворной работы, мудрой и дальновидной политики, - сказал Президент Таджикистана.

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