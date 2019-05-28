Саакашвили рассказал, когда и почему вернется в Украину

Новый президент Украины вернул ему гражданство.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которому 28 мая было возвращено украинское гражданство, в интервью РБК рассказал о том, чем собирается заняться после возращения в Киев. Он намерен прилететь на Украину в среду, 29 мая.

- Я возвращаюсь завтра. Я соскучился по Украине и по Киеву и лечу в Киев, — отметил он.

Саакашвили планирует прибыть в международный аэропорт Борисполь, уточнил его знакомый.

Указ нового президента Украины Владимира Зеленского, возвращающий Саакашвили украинское гражданство, бывший президент Грузии назвал "смелым решением молодого поколения".

- Зеленский — это большой шанс для Украины, новый лидер на постсоветском пространстве, который выведет постсоветское пространство из "совка". Его действия можно только поощрять, — заявил он РБК.

Отвечая на вопрос, вел ли он переговоры с представителями Зеленского по поводу возвращения себе гражданства, Саакашвили ответил отрицательно. "Это было его решение", — сказал экс-президент Украины.

О конкретных политических планах он говорить пока отказывается.

- Я поддерживаю Зеленского и его команду. У меня нет профессиональных амбиций, но однозначно я буду продолжать свою борьбу против коррупции, против олигархата, несправедливости — в Украине, Грузии и везде, — добавил Саакашвили, добавив, что его задачи не меняются в зависимости от места его пребывания.

Политик пообещал помогать Зеленскому "всем, чем сможет", однако подчеркнул, что ни в коем случае не намерен руководствоваться собственными амбициями.

- Я думаю, что у него есть много молодых людей, надо выдвинуть их на передний план, им нужно подставлять плечо, — пояснил он.

По словам Саакашвили, он не имеет конкретных планов на досрочные выборы в Раду, которые пройдут 21 июля.

- Я думаю, что на парламентских выборах абсолютное большинство наберет "Слуга народа". Это новый драйв и новая возможность для Украины. Думаю, что у нас все выйдет, — добавил он. Планы созданной им украинской партии "Движение новых сил" на предстоящую кампанию он не уточнил.

Ранее во вторник Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Саакашвили украинского гражданства. Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году, когда был назначен губернатором Одесской области. В 2017 году президент Петр Порошенко уволил Саакашвили и лишил его украинского гражданства. В 2018 году Саакашвили был депортирован с Украины.

Источник: РБК

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