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В Алматы мужчину зажало между автобусом и машиной

Пешеход отказался от госпитализации.

Фото : pixabay.com28 мая 2019, 23:01

Инцидент произошел на пересечении проспекта Райымбека и улицы Момышулы в Алматы, передает Sputnik Казахстан.

Со слов очевидцев, автомашина Nexia двигалась по проспекту Райымбека в западном направлении. Проехав улицу Момышулы, водитель авто увидел своего знакомого и притормозил рядом с остановочным комплексом. Пешеход начал обходить машину и хотел сесть на заднее сиденье с левой стороны.

В этот момент по автобусной полосе двигался автобус маршрута №31, водитель не успел среагировать и прижал пешехода к машине.

На место была вызвана скорая помощь, но пешеход от госпитализации отказался.

На месте работают сотрудники дорожной полиции для выяснения обстоятельств случившегося.


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