ЧП с батутом в Караганде: владелец арестован на два месяца

Мальчика похоронили. Владелец под следствием.

В Караганде 28 мая простились с 12-летним мальчиком, который погиб в парке в минувшие выходные. Его придавало батутом в центральном парке. А накануне суд санкционировал арест владельца смертельного аттракциона. Он останется под стражей на 2 месяца, пока идет расследование, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

В последний путь Борю Рудакова провожали родные, близкие, учителя, друзья. У зала прощания с раннего утра дежурили медики. 25 мая в центральном парке сильнейший порыв ветра сорвал с места батут. 12-летний школьник в это время проходил мимо, спасти его не смогли. Еще двое детей находятся в больнице, им необходимо провести несколько операций.

Хозяину батута Ерлану Такишеву за оказание услуг, не соответствующих правилам безопасности, грозит до 8 лет тюрьмы. Сегодня в суде объяснили, почему бывшего начальника пожарной части решили оставить в изоляторе.

Еркеш Маукен, официальный представитель Карагандинского областного суда:

- Санкция на содержание под стражей выдана в связи с тем, что, во-первых, совершено правонарушение, повлекшее смерть потерпевшего. И еще двое несовершеннолетних детей находятся в больнице. А также в связи с тем, что подозреваемое лицо, с целью избежания уголовной ответственности, может скрыться от органов внутренних уголовного преследования. Может оказать давление на потерпевших, на свидетелей.

25 мая в Центральном парке Караганды из-за сильного ветра перевернулся надувной батут. В результате происшествия 11-летний ребенок от полученных травм скончался на месте, еще двое детей были госпитализированы с различными травмами. 26 мая стало известно, что 40-летний карагандинец задержан полицией за незаконную и ненадлежащую установку детского батута. Выяснилось, что ранее он работал в ДЧС и уволился оттуда за пять дней до трагедии.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!