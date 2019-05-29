Яблоко со вкусом баурсака. Казахстанцы не согласны с главным санврачом страны

Испокон веков казахи ели всё, что привозили из гостей. К тому же раньше питались из одной тарелки, а еду брали руками, и никто не болел.

Казахстанцы не будут отказываться от национальной традиции собирать еду после застолья, даже несмотря на предупреждения главного санитарного врача страны. Жандарбек Бекшин заявил: саркыт опасен для здоровья, особенно в летнее время. Гостинцы, собранные со стола, могут вызвать кишечную инфекцию, ведь зачастую в пакеты складывают скоропортящиеся продукты, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

Мейрамгуль Бекжанова знает традиции казахского народа не хуже, чем любой этнограф. Говорит, с детства родители привили их чтить и соблюдать. А потому каждого гостя обязательно накормит и ещё даст угощение с собой.

- Саркыт – это традиция, которая переходит из поколения в поколение уже многие годы. На свадьбах родители жениха обычно ходят вокруг столов и говорят гостям: "Ешьте, пейте". А после торжества они дают разрешение на то, чтобы гости забрали с собой угощение, чтобы еда не пропала, - рассказала Мейрамгуль Бекжанова.

Мейрамгуль-апа рассказывает: её внуки очень любят саркыт. Всегда ждут бабушку из гостей, чтобы получить пакет с угощением. И не важно – конфеты это, мясо или фрукты.

Саркыт раздают после застолья, будь это свадьба или простой поход в гости. Согласно традициям, нельзя отпускать человека без гостинцев, говорит Мейрамгуль-апа. Хозяева обязательно собирают угощение в пакеты и передают для тех, кто остался дома. А вот отказываться от саркыта просто неприлично.

Но главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин рекомендует всё же отказаться от гостинцев. Или разборчиво принимать угощение: брать продукты, которые хранятся долго. К примеру, конфеты и печенье.

- С повышением температуры воздуха возрастает риск распространения среди населения заболеваний с острыми кишечными инфекциями, вирусной и бактериальной природы. В этот период создаются благоприятные условия для сохранения и размножения возбудителей заболеваний на объектах среды обитания человека, продуктах питания и воде. Заражение происходит при употреблении инфицированных продуктов питания, загрязненной питьевой воды, при контакте с больным или носителем бактерий через грязные руки и предметы быта, - рассказал председатель Комитета охраны общественного здоровья Жандарбек Бекшин.

А вот этнограф Гулим Кабдолдина не согласна с главным санврачом - испокон веков казахи ели всё, что привозили из гостей. К тому же раньше питались из одной тарелки, а еду брали руками, и никто не болел.

- Старшим людям всегда давалась отдельная посуда. Кусок мяса, которое клали в тарелку, они полностью не съедали. Оставляли специально, чтобы принести попробовать невестке, детям, внукам, - сказала руководитель отдела антропологии и этнологии Центрального государственного музея РК Гулим Кабдолдина.

Этнограф уверена, казахстанцы вряд ли смогут отказаться от многовековой традиции. Не остановит их даже угроза подхватить кишечную инфекцию.

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