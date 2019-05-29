Карагандинская выпускница получила приглашения университетов из Лиги плюща

В будущем она планирует связать свою жизнь с наукой и получить докторскую степень PhD в области химии.

Выпускница Назарбаев Интеллектуальной школы города Караганды Айгерим Ахметжанова получила полный грант и приглашение сразу двух ВУЗов из знаменитой Лиги плюща – Брауновского и Пенсильванского университетов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Свой выбор Айгерим остановила на одном из старейших национальных учебных заведений США – престижном Брауновском университете, где планирует изучать химию. Американский ВУЗ входит в число восьми членов Лиги плюща, являющихся эталоном престижного высшего образования.

Поступление в университет элитной ассоциации стало для Ахметжановых уже семейной традицией. Ровно три года назад вся страна радовалась за родную сестру Айгерим – выпускницу НИШ Караганды 2016 года Айжан Ахметжанову, которая была принята на полный грант в Принстонский университет. Именно она вдохновила Айгерим готовиться к поступлению в топовые мировые учебные заведения.

– Я училась в 9 классе, когда моя сестра поступила в Принстон. Это дало мне огромную мотивацию работать над собой и веру, что сейчас для казахстанских школьников открыты двери всех лучших ВУЗов мира, – призналась Айгерим Ахметжанова.

Выпускница НИШ является неоднократным победителем республиканских и международных олимпиад по химии, автором научного проекта "Применение Неньютоновской жидкости на основе ее химических и физических свойств". Айгерим – претендент на знак "Алтын белгі", показала высокие результаты по международным экзаменам: IELTS – 8.0/9.0, SAT Subjects Tests: SAT Chemistry – 800/800 и SAT Mathematics Level 2 – 780/800, ACT – 32/36. Помимо академических успехов, она с раннего детства увлекается музыкой. Окончила музыкальную школу по классу "вокал и фортепиано".

Также выпускницу Интеллектуальной школы Караганды пригласили другие ведущие ВУЗы – лучший университет Канады University of Toronto (входит в мировой топ-рейтинг), Franklin&Marshall College в США, Yale-NUS College в Сингапуре и Koc University в Турции.

В будущем Айгерим Ахметжанова планирует связать свою жизнь с наукой и получить докторскую степень PhD в области химии, чтобы внести свой вклад в развитие науки в Казахстане.

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