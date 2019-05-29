Актер из "Игры престолов" лечит алкоголизм из-за окончания сериала

Кит Харрингтон проходит психологические тренинги, когнитивно-поведенческую терапию и практикует медитацию для борьбы со стрессом и негативными эмоциями.

Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу в сериале "Игра престолов", секретно проходит лечение в центре реабилитации, где борется со стрессом и алкоголизмом из-за окончания сериала, "которое сильно ударило по нему". Об этом сообщило издание Page Six, передает РИА Новости.

По данным издания, 32-летний актер лечится в элитной клинике Prive-Swiss в штате Коннектикут на протяжении месяца. Он проходит психологические тренинги, когнитивно-поведенческую терапию и практикует медитацию для борьбы со стрессом и негативными эмоциями. Отмечается, что месяц лечения в клинике стоит 120 тысяч долларов.

- Окончание "Игры престолов" сильно ударило по Киту. Он понял, что "это все, это конец", это было то, над чем они так усердно работали на протяжении многих лет… Он в клинике, в основном, из-за стресса и переутомления, а также из-за алкоголя, - рассказал изданию друг актера.

По данным газеты, жена Харингтона, актриса Роуз Лесли, с которой он познакомился на съемках "Игры престолов" находится рядом с ним и "поддерживает его".

Сериал "Игра престолов" стал одним из наиболее популярных в истории. Он получил благосклонные отзывы критиков и завоевал рекордные 47 наград "Эмми". В сериале рассказывается о вымышленном мире Семи королевств, где сражаются за власть ряд аристократических семей, в то время как на человечество надвигается экзистенциальная угроза потусторонней расы Иных. Сериал известен проработанностью сюжетных линий и персонажей, неожиданным развитием событий, включая гибель главных героев по ходу действия, а также сценами насилия, которые вызывают споры в США о пределах допустимого на экране.

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