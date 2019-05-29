Лихачи, устроившие гонки по "встречке", наказаны в Алматы

Каждый оштрафован на 63 тысячи тенге.

Лихачи-водители, разъезжавшие по "встречке" в Алматы, найдены и оштрафованы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

Видео с агрессивной ездой опубликовано в Instagram. Двое мужчин, жители Алматинской области, не поделив дорогу, стали агрессивно "байговать" на своих авто, создавая угрозу другим участникам дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, по результатам изучения видеоматериала личности нарушителей установлены и, как следствие - составлены по два административных протокола на каждого.

- Никого не волнует, что произошло между ними, что бы то ни было, такое поведение во время управления транспортным средством недопустимо. Они выезжали на встречную полосу движения, тем самым создавая, аварийную ситуацию, вынуждая других участников движения резко изменить скорость, направление движения. В итоге за злостные нарушения ПДД гр. Мухаматдинов Д., 1996 г.р. и гр. Искандеров Р., 1984 г.р. оштрафованы по 25 МРП (63 тысячи 125 тенге) каждый. Полагаю, это послужит для них уроком и аргументом для дальнейшего беспрекословного соблюдения Правил дорожного движения, – сообщил заместитель начальника МПС ДП Алматы Ерик Насырбеков.

Он дополнил, что материалы административного производства на предмет выезда нарушителями на полосу встречного движения для принятия решения направлены в Специализированный межрайонный административный суд (СМАС) по городу Алматы. Согласно законодательству, данное противоправное деяние влечет за собой лишения права управления транспортным средством на определенный срок.

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