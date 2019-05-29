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Казахстан обогнал Испанию и Россию в рейтинге конкурентоспособности

Казахстан улучшил свои позиции с 2018 года, когда он занимал 38 место, и поднялся на 34, оставив позади Россию, Испанию, Турцию и многие другие страны.

Фото : Zakon.kz/Максим Золотухин29 мая 2019, 10:46

Казахстан занял 34 место в мировом рейтинге конкурентоспособности, передает Zakon.kz.

Список из 63 стран подготовил Центр по изучению мировой конкурентоспособности Международного института развития менеджмента (IMD).

В лидирующую пятерку попали:

1. Сингапур

2. Гонконг

3. США

4. Швейцария

5. ОАЭ

Казахстан улучшил свои позиции с 2018 года, когда он занимал 38 место, и поднялся на 34, оставив позади Россию, Испанию, Турцию и многие другие страны.

Рейтинг составляется на основе 235 показателей: уровень безработицы, ВВП, объем бюджетных расходов на образование и здравоохранение и т. д. Все показатели разбиты на четыре категории: состояние экономики, инфраструктура, эффективность государственного управления, деловая активность.


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